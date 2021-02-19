"جيت متضايق وانشرح خاطري".. هذا ما قاله المسن "الشريف" بعد تلقيه لقاح كورونا بمكة

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ترجم بتلك الكلمات البسيطة جهود "الصحة" في إطار حملتها للتطعيم ضد الفيروس

"اللهم لك الحمد، لم أحس بشيء، ما حسيت إلا بالعافية، الخدمات على مستوى، جيت متضايق وانشرح خاطري".. بهذه الكلمات وصف المسن عابد الشريف البالغ من العمر 85 عامًا مشاعره بعد تلقيه لقاح كورونا في مركز لقاحات كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

جاء ذلك في مقطع فيديو قصير نشره التجمع الصحي بمكة المكرمة، حيث تم تدشين مركز لقاحات كورونا بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، أمس، ليكون ثاني مركز للقاحات بعد مركز جامعة أم القرى في العاصمة المقدسة.

وعبّر المسن الثمانيني عن مشاعره لما وجده من خدمات متكاملة في مركز اللقاحات بالمدينة الطبية بمكة المكرمة، ليترجم بتلك الكلمات البسيطة الجهود المبذولة التي تقدمها وزارة الصحة في إطار حملتها الكبيرة والموسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وفق ما توليه القيادة الرشيدة في الاهتمام والرعاية والعناية بصحة المواطنين والمقيمين؛ الرامية إلى سلامتهم من الفيروس وتوفير اللقاحات في جميع مناطق ومحافظات المملكة. (

العم عابد الشريف (٨٥ عام) يصف مشاعره:" اللهم لك الحمد، لم أحس بشي، ماحسيت الا بالعافية، الخدمات على مستوى، جيت متضايق، وانشرح خاطري❤️" pic.twitter.com/APMZhJglS0 — التجمع الصحي في مكة المكرمة (@MakkahHC) February 18, 2021

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