القضاء الجزائري يقضي بإعدام الإرهابي قاتل سائح فرنسي

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (د ب أ):

أصدرت محكمة جزائرية اليوم الخميس، حكما بالإعدام في حق الإرهابي مالك حمزاوي، المتهم الرئيسي في قضية اغتيال السائح الفرنسي هيرفي جورديل شهر سبتمبر 2014.

ونطقت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية بالبراءة في حق المتهمين الستة الآخرين المتابعين في هذه القضية بتهمة عدم التبليغ عن جريمة وكذا إيواء جورديل دون تصريح.

وكانت النيابة قد التمست نفس العقوبة في حق المتهم الرئيسي، وثلاث سنوات وغرامة بنحو 800 دولار في حق المتهمين الستة المتابعين في القضية.

وتوبع الإرهابي حمزاوي، بتهم اختطاف، تعذيب وقتل مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى تكوين جماعة إرهابية مسلحة.

كان جورديل (55 عاما) اختطف من قبل جماعة إرهابية تسمى "جند الخليفة" عندما كان متوجها إلى جبال جرجرة لممارسة هواية التسلق ليلة 21 سبتمبر 2014 قرب قرية آيت وعبان ببلدة أقبيل بولاية تيزي وزو شمال شرقي العاصمة الجزائرية.

وكان السائح الفرنسي على متن سيارة رفقة أصدقاء جزائريين تم إطلاق سراحهم من طرف المختطفين. وبعد ثلاثة أيام عثر عليه مقتولا، وتم نقل جثته إلى فرنسا في يناير 2015.

وتبنت الجماعة الإرهابية "جند الخليفة" عملية الاغتيال ردا على ما سمته "وقوف فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة في الضربات الموجهة ضد (الجماعة الإرهابية) الدولة الإسلامية في العراق".