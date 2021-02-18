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فحص 1203 مرضى في قافلة طبية بدمياط

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فحص 1203 مرضى في قافلة طبية بدمياط فحص 1203 مرضى في قافلة طبية بدمياط

مصراوي Masrawy

10:19 م الخميس 18 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت محافظة دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1203 أشخاص، ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية الكاشف، التابعة لكفر الزرقا، على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وبينت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في تصريح صحفي، أن الفعالية جاءت استكمالًا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل 31 مريضًا إلى المستشفيات و4 حالات للعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن إجراء 400 تحليل معملي.

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