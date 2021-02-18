انفجارات وأدخنة.. القصة الكاملة لحريق مستودع أسطوانات بوتاجاز في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

شب حريق داخل قرية نزلة تندة التابعة لملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، وسمع دوي انفجارات وتصاعدت الأدخنة، وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث.

ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بسرعة الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وجرى الدفع بـ4 سيارات من الحماية المدنية وسيارتي إسعاف كما جرى إخلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظًا على سلامتهم ولا توجد إصابات.

وقال مصدر أمني، إن الحريق شب داخل مخزن غير مرخص، إذ يجمع صاحبه أسطوانات البوتاجاز بشكل غير قانوني، وأن الحريق جاء بسبب إشعال صاحب المنزل النيران للتدفئة.

وقال عدد من أهالي القرية، إن الحريق بدأ بأصوات انفجارات، وصعود أدخنة كثيفة، وجرى فصل التيار الكهربائي عن القرية.