وزير الأوقاف: أخطر ما يواجهنا هو إساءة الجماعات تفسير القرآن

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إن من أخطر ما واجهنا خلال السنوات الماضية هي الجماعات التي تسيء تفسير القرآن وتحرف نصوصه بما يخدم ايديولوجيتها.

وأضاف خلال كلمته بختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الرابعة، بالمركز الثقافي في بورسعيد، أن هناك من كان يقتل من تلك الجماعات مستندًا على تفسيرات خاطئة ونصوص محرفة.

مضيفًا: "نحن في حاجة إلى أن نقرأ ونفهم النصوص القرآنية فهمًا صحيحًا، والقرآن الكريم هو كتاب الكمال والجمال"، ولا يمكن لقارئ القرآن أو أحد أهل القرآن أو أهل السنة أن يكون كذابًا.

وتحمل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم اسم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تحت شعار "الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي".