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"محامين الإسكندرية" تناقش آليات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

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"محامين الإسكندرية" تناقش آليات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا "محامين الإسكندرية" تناقش آليات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

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08:21 م الخميس 18 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد البدري:

ناقشت نقابة المحامين بالإسكندرية برئاسة عبدالحليم علام، اليوم الخميس، آليات كتابة وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، في ندوة بمقر معهد المحاماة ألقاها الدكتور محمد السيد مفتش هيئة مكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وتحدث مفتش هيئة مكافحة التهرب الضريبي، عن كيفية تحرير الإقرار إلكترونيًا وخطواته ما يتيح لمقدم الإقرار تقديمه بشكل سهل وصحيح دون أخطاء، والأمور الواجب أن يقدم عليها المحامي إقراره الضريبي.

وشهد اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية مناقشات عن ضريبة القيمة المضافة والمبالغ المعفاة من الضرائب والنسب الضريبية المختلفة.

وقال عبدالحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية إن الندوة تهدف إلى توضيح الأمور المتعلقة بالضرائب الخاصة بعمل المحامين وتجنب أي مشكلات عند تحرير الإقرارات إلكترونيًا.

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