أخبار عاجلة

"بسيارتَي الغرفة التجارية".. "حفل سباق الفروسية 18" يواعد حائل غداً -
قرابة الـ66 دولارًا.. موجة البرد في تكساس "تشعل" أسعار النفط -
"ناسا" تنشر أول مقطع صوتي من المريخ.. فيديو -
"ربع وهبع ومرع ولمع" و"برد دامي لا يقتل".. "الحصيني": بدأ سعد البالع! -
السديس للمديرين الجُدد: خدمة الحرمين اصطفاءٌ من الله.. علينا استشعار النعمة -
مبادرة بيرل تُعيّن مديرة تنفيذية جديدة -
احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

نقابة المحامين تصدر 7 قرارات بخصوص أعضائها في كفرالشيخ

Print
نقابة المحامين تصدر 7 قرارات بخصوص أعضائها في كفرالشيخ نقابة المحامين تصدر 7 قرارات بخصوص أعضائها في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

08:08 م الخميس 18 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

وافق رجائي عطية، نقيب محامين ، اليوم الخميس، على تفويض النقابة الفرعية بكفر الشيخ، بشأن اختيار وتحديد المكان المناسب لإقامة نادي للمحامين بمدينة كفر الشيخ.

وكان فراج زعفان، نقيب المحامين في كفر الشيخ، تقدم بطلبات إلى النقيب العام لمحامين مصر، بخصوص احتياجات النقابة الفرعية خلال الفترة المقبلة، على رأسها تحديد مكان مناسب لإقامة نادي للمحامين، وغيرها من قرارات لصالح النقابة الفرعية، وذلك خلال لقاء وفد نقابة كفر الشيخ بالنقيب العام في مقر النقابة العامة بالقاهرة.

وقرر نقيب محامين مصر، صرف مبلغ 200 ألف جنيه، من المخصصات المقررة لعام 2021، وعرض أسماء العمالة المؤقتة بالنقابة الفرعية، بالتدريج، تمهيدًا لتثبيتهم بحسب الأولوية، وبما يتناسب مع النقابة العامة، والموافقة على إحلال وتجديد الأثاث، وإصلاح الموجود بمقر النقابة وجميع جزئيات المحافظة، والمراحيض الخاصة بالمحامين، مع المطالبة بعرض الأسعار لاتخاذ اللازم.

كما وافق عطية، على شراء 10 تكييفات دفعة واحدة، لمنحها إلى نقابة محامين كفر الشيخ، من جملة المطالبة بتوفير 20 تكييفًا لغرف المحامين في جميع جزئيات كفر الشيخ، والموافقة على تأجير شقة لكل محكمة جزئية لتكون نادي مصغر للمحامين في بيلا، والحامول، ودسوق، وسيدي سالم، ومطوبس، وقلين.

وأحال نقيب محامين مصر، طلب نقيب محامين كفر الشيخ، بخصوص زيادة الدعم، والمخصصات السنوية إلى لجنة المخصصات بالنقابة العامة، للحصول على إفادة حول القيمة المخصصة لنقابة كفر الشيخ.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية