نقابة المحامين تصدر 7 قرارات بخصوص أعضائها في كفرالشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

وافق رجائي عطية، نقيب محامين مصر، اليوم الخميس، على تفويض النقابة الفرعية بكفر الشيخ، بشأن اختيار وتحديد المكان المناسب لإقامة نادي للمحامين بمدينة كفر الشيخ.

وكان فراج زعفان، نقيب المحامين في كفر الشيخ، تقدم بطلبات إلى النقيب العام لمحامين مصر، بخصوص احتياجات النقابة الفرعية خلال الفترة المقبلة، على رأسها تحديد مكان مناسب لإقامة نادي للمحامين، وغيرها من قرارات لصالح النقابة الفرعية، وذلك خلال لقاء وفد نقابة كفر الشيخ بالنقيب العام في مقر النقابة العامة بالقاهرة.

وقرر نقيب محامين مصر، صرف مبلغ 200 ألف جنيه، من المخصصات المقررة لعام 2021، وعرض أسماء العمالة المؤقتة بالنقابة الفرعية، بالتدريج، تمهيدًا لتثبيتهم بحسب الأولوية، وبما يتناسب مع النقابة العامة، والموافقة على إحلال وتجديد الأثاث، وإصلاح الموجود بمقر النقابة وجميع جزئيات المحافظة، والمراحيض الخاصة بالمحامين، مع المطالبة بعرض الأسعار لاتخاذ اللازم.

كما وافق عطية، على شراء 10 تكييفات دفعة واحدة، لمنحها إلى نقابة محامين كفر الشيخ، من جملة المطالبة بتوفير 20 تكييفًا لغرف المحامين في جميع جزئيات كفر الشيخ، والموافقة على تأجير شقة لكل محكمة جزئية لتكون نادي مصغر للمحامين في بيلا، والحامول، ودسوق، وسيدي سالم، ومطوبس، وقلين.

وأحال نقيب محامين مصر، طلب نقيب محامين كفر الشيخ، بخصوص زيادة الدعم، والمخصصات السنوية إلى لجنة المخصصات بالنقابة العامة، للحصول على إفادة حول القيمة المخصصة لنقابة كفر الشيخ.