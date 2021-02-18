زراعة 672 فدان قمح و486 فدان شعير بجنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد المهندس أسامة علي دياب، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أنه جارٍ التوسع في زراعة القمح على أرض المحافظة، وجرى بالفعل زراعة 672 فدانًا لأول مرة، بواقع 350 فدانًا بمدينة الطور، و297 بمدينة رأس سدر، و25 بقرية وادي فيران بأبورديس.

وأضاف أنه جرى دعم المزارعين بنحو 70 طن من التقاوي بسعر مدعم يصل إلى نصف الثمن من قبل وزارة الزراعة، بينهم 30 طن تقاوى قمح، و40 طن تقاوي شعير.

وقال وكيل وزارة الزراعة في تصريح له اليوم الخميس، إنه جرى زراعة 486 فدانًا من الشعير الذي يستخدم كعلف للحيوانات، بواقع 200 فدان بمدينة الطور، و271 فدان بمدينة رأس سدر، و15 فدانًا بوادى فيران، إضافة إلى زراعة 309 أفدنة محاصيل الخضروات بالطور، ضمن خطة المديرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات لسكان مدينة الطور.