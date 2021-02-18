إصابة شقيقين في مشاجرة بالأسلحة النارية مع أبناء عمومتهم بأسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب شقيقان اليوم الخميس، في مشاجرة بالأسلحة النارية مع أبناء عمومتهما بالغنايم في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء العمومة.

انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين إصابة "شربيني.ع.ر" 25 عامًا، وشقيقه "رشدى" 30 عامًا بطلق ناري خرطوش.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.