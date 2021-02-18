عمره عام.. مستشفى كفرالشيخ العام يستقبل أصغر مصاب بكورونا

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، استقبال أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، عقب ثبوت النتائج المعملية لتحليل pcr، خاص برضيع عمره عام.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون في كفر الشيخ، أن الطفل المصاب يبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط، مواليد 7 يناير 2020، وجرى حجزه داخل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ العام.

وقال المصدر، إن الطفل وصل إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عقب ظهور أعراض الإصابة عليه، وجرى حجزه داخل المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وفق بروتوكول وزارة الصحة المتبع مع حالات الإصابة بالفيروس.