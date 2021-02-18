زراعة 672 فدان قمح و 486 فدان شعير بجنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء– رضا السيد

أكد المهندس أسامة علي دياب، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أنه جاري التوسع في زراعة القمح على أرض المحافظة، وجرى بالفعل زراعة 672 فدانًا لأول مرة، بواقع 350 فدانًا بمدينة الطور و 297 بمدينة رأس سدر، و 25 بقرية وادي فيران بأبورديس.

وأضاف أنه جرى دعم المزارعين بنحو 70 طن من التقاوي بسعر مدعم يصل إلى نصف الثمن من قبل وزارة الزراعة، بينهم 30 طن تقاوى قمح، و 40 طن تقاوي شعير.

وقال وكيل وزارة الزراعة في تصريح له اليوم الخميس، إنه جرى زراعة 486 فدانًا من الشعير الذي يستخدم كعلف للحيوانات، بواقع 200 فدان بمدينة الطور، و 271 فدان بمدينة رأس سدر، و 15 فدانًا بوادى فيران، إضافة إلى زراعة 309 أفدنة محاصيل الخضروات بالطور، ضمن خطة المديرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات لسكان مدينة الطور.