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.. نجل شقيق سائق لانش بورسعيد الغارق يروي اللحظات الأخيرة في حياة الضحايا

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بالفيديو.. نجل شقيق سائق لانش بورسعيد الغارق يروي اللحظات الأخيرة في حياة الضحايا .. نجل شقيق سائق لانش بورسعيد الغارق يروي اللحظات الأخيرة في حياة الضحايا

مصراوي Masrawy

05:41 م الخميس 18 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

روى اسلام مسعد رجب، نجل شقيق "رجب" سائق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب وغرق بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد، وكان يستقله 5 أشخاص، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الضحايا الخمس.

وأشار إلى أن دور لنش التوكيل الملاحي هو بمثابة "تاكسي" لتوصيل الطعام وقطع الغيار والأجهزة إلى السفن، مضيفا:"يوم الحادث أخبرهم التوكيل بوجود مركب حاويات سيوصلوا لها طرود من المطار عبارة عن قطع غيار، والمركب ظلت تستعجل التوكيل لإحضار الطرد مبكرًا، وكانت في الغاطس، وجرى تحميل اللنش وتحركوا من الميناء الساعة 9 مساًء صوب إحداثيات المركب، وبعد الغاطس كانت تقف المركب هناك، وذهب إليها اللنش، وبحسب رواية المركب أنهم أنزلوا الونش لرفع الطرد، وأثناء رفع الطرد تعطل الونش وسقط الطرد على طرف اللنش الذي اختل توازنه وانقلب، وسقط الركاب في المياه".

وتابع حديثه: "ألقت إليهم المركب لايف جاكت وأثناء ذلك قبل سقوطهم في المياه أجرى أحدهم اتصال بصديق له أخبره أنهم يغرقون فتحركوا بلانش من باب 20 وخرج معهم والدي، ولم يجدوا سوى محمد السيد محمود الخنيني "بحري" وكان يرتدي لايف جاكت، فيما تركتهم المركب وذهبت".

وعن عمه "رجب" قال:"كان طيب وكل الناس عرفاه وأي حد يحتاجه يساعده، ويعمل في البحر منذ صغره، والكل يعلم أنه طيب وكان يساعد جاره المصاب بكورونا، ويوفر احتياجاته، لقد كان بالنسبة لي الأخ والصاحب تعلمت كل شئ منه، ولديه 3 أطفال 2 في المرحلة الابتدائية وواحد في المرحلة الإعدادية".

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