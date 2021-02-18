متهم بالتحرش بابنته.. تفاصيل انتحار عامل داخل مبنى محكمة الخانكة

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، اليوم الخميس، عن مفاجأة في واقعة انتحار عامل بمبنى محكمة بالخانكة، قبيل عرضه على نيابة الخصوص بمقر المحكمة.

وتبين أن المنتحر كان سيعرض على النيابة في واقعة اتهامه بالتحرش الجنسي بابنته 14 عامًا أثناء إقامته معها بعد انفصاله عن والدتها التي تزوجت وتركت المنزل.

واكتشفت خالة الطفلة الواقعة وأبلغت الشرطة وألقي القبض على الأب، وخلال عرضه على النيابة غافل الحراسة وألقى بنفسه من الدور الخامس من الحكمة، فلقي مصرعه في الحال.

فيما قررت نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أحمد البوشي، اليوم الخميس، انتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وملابسات مصرع المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المرافقين من قوة المركز مع المتهم من قوة القسم خلال عرضه على النيابة.