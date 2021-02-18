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بسبب ارتفاع الأمواج.. إغلاق منطقة اللسان برأس البر

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بسبب ارتفاع الأمواج.. إغلاق منطقة اللسان برأس البر بسبب ارتفاع الأمواج.. إغلاق منطقة اللسان برأس البر

مصراوي Masrawy

05:01 م الخميس 18 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إغلاق منطقة اللسان بمدينة رأس البر، اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى السبت المقبل، لتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكهرباء وتركيب الرخام والبازلت.

يأتي القرار بعد تعرض أجزاء في منطقة اللسان للتلف جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة منذ الثلاثاء الماضي، وارتفاع منسوب أمواج البحر.

وأوضحت المحافظ، أنه من المقرر تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة وإصلاح أعمدة الإنارة، لإعادة فتح المنطقة مرة أخرى.

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