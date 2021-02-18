ضياء رشوان: الصحة أوصت بوقف الانتخابات.. وننتظر رأي مجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة حينما ناقش انعقاد الجمعية العمومية، نظر إلى فقد كل منا لزملاء وأقارب، وكان هذا الموضوع جادًا، فالإنسانية جانب طبيعي في هذا الموضوع.

وأضاف رشوان: حينما اجتمعنا أقر المجلس بأنه ملزم بالقانون والقانون لا يحتمل عدم الدعوة للانتخابات، فخاطبنا الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى والتي تضمن نحو 40 قاضيا، ونسأل عن وجوب إجراء الانتخابات من عدمه في مثل هذه الظروف، وأرفقنا كل الأمور المتعلقة بالموضوع.

وتابع رشوان: رد مجلس الدولة وذكر بعض الأمثلة المتعلقة بالانتخابات، وطلب موافاته بالرأي الفني لوزارة الصحة، وجاء الرأي واضحا برأي الطب الوقائي: "لا تجرى الانتخاب".

واستطرد: أرفقنا هذا الجواب بجواب آخر للمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قلنا فيها إن هذا يتضمن ما طلبتموه.

وكشف رشوان أن مجلس الدولة سينعقد الأربعاء المقبل، ووضع بالفعل ملف انتخابات النقابة على جدول أعماله، متابعا: لكن فتوى مجلس الدولة غير ملزمة لمجلس النقابة، وأنا لم أكن معتادا على التقدم للترشح في أول يوم، ولكن سعيت لذلك تأكيدا لما هو قائم.​