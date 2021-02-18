"هيكل" يشهد حفل تخريج الدورة الأساسية الـ 22 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الخميس، حفل تخريج الدورة الأساسية الـ 22 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية، والتي عُقدت بمركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة بالوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، في الفترة من 24 يناير حتى 18 فبراير الجاري، وضمت 12 متدربًا من 5 دول أفريقية هي: موريتانيا والسودان وكوت ديفوار ومالي وغينيا كوناكري.

وأعرب محمد آدم فضل الله من دولة السودان، المتحدث باسم المتدربين المشاركين في الدورة، عن امتنانه لمصر، حكومةً وشعبًا، ولجميع القائمين على الدورة التدريبية لما قدمته لهم من معارف ومهارات ستبقى جسرًا إعلاميًّا يربط شعوب القارة بعضهم ببعض للمسير نحو التقدم والازدهار.

كما وجه فضل الله شكرًا خاصًّا للرئيس السيسي لاهتمامه بنقل الخبرات الإعلامية للدول الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب السفير ياسر عاطف، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفني، عن ثقته بأن الشهور القادمة ستشهد دورات أخرى بأعداد أكبر، متابعا: "نحن حريصون على نقل الخبرات المصرية لأشقائنا في القارة الأفريقية".

وقال "هيكل" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة تنمية العلاقات مع جميع الدول الأفريقية، ووضعها في إطار صحيح يضمن زيادة التعاون السياسي والاقتصادي، موضحًا أهمية دور الإعلام في تقوية هذه العلاقات.

وأضاف هيكل: "نسعى بكل جهدنا لاستمرار هذه الدورات، حتى أن عدد المتدربين الأفارقة تجاوز 5000 متدرب من 52 دولة أفريقية على مدار 44 سنة".

وتابع أسامة هيكل: "واجهنا هذا العام تحديًا كبيرًا في ظل جائحة كورونا، ما اضطرنا إلى عقد الدورات إلكترونيًّا، وهو ما لا نفضِّله"، ولفت إلى تخطيط الوزارة لزيادة أعداد المتدربين والدورات خلال المرحلة القادمة.​