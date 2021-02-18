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"الأوقاف" توفد 4 أئمة جدد إلى أفريقيا وآخر لكولومبيا

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"الأوقاف" توفد 4 أئمة جدد إلى أفريقيا وآخر لكولومبيا "الأوقاف" توفد 4 أئمة جدد إلى أفريقيا وآخر لكولومبيا

مصراوي Masrawy

04:21 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إيفاد 4 أئمة جدد إلى أفريقيا وآخر إلى كولومبيا.

يأتي ذلك في إطار دور الريادي والاهتمام بالعمق الاستراتيجي الأفريقي ودور وزارة الأوقاف الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك الفكر المتطرف في مختلف دول العالم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن الموفدين هم كل من: الشيخ أحمد عبدالمالك أحمد عبدالحكيم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بجامعة موسى بن بيق بجمهورية موزمبيق، والشيخ بدري مرسي نور محمد إمام وخطيب بأوقاف أسوان للعمل بالمركز الإسلامي المصري في دار السلام بدولة تنزانيا.

كما تم إيفاد الشيخ أحمد مجاهد عبدالرحمن عبدالله إمام وخطيب بأوقاف أسوان؛ للعمل بالمركز الإسلامي المصري في دار السلام بدولة تنزانيا، والشيخ مصطفى عثمان أحمد عثمان إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بمدينة فومبان بدولة الكاميرون، والشيخ إبراهيم فكري عبداللاهي أحمد إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل لدى الجمعية الخيرية الإسلامية ميكاو بدولة كولومبيا.​

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