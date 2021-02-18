أخبار عاجلة

احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

: نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية

Print
السعودية: نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية : نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية

مصراوي Masrawy

04:44 م الخميس 18 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، اقتراب البلاد من العودة إلى الحياة الطبيعية مع أهمية مواصلة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات اليوم الخميس أن "الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وسنكون بالاتجاه الإيجابي، باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية".

وأعلن أنه "تم تجاوز نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في توسع وتواصل تسارعها".

وأكد العبدالعالي "أن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة"، مشيرا إلى "أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة".

وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا، كثاني لقاح تجيزه بعد لقاح "فايزر- بيونتيك".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 374029، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 365017، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6450 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و371 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

شبكة عيون الإخبارية