أخبار عاجلة

احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة -
"الصحة العالمية": لا نمتلك بيانات تشير إلى أن اللقاحات ضد كورونا تمثل خطراً -
شاهد.. صحة بيشة تبدأ تقديم لقاحات "كورونا" -
تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعودي يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي

Print
المنتخب السعودي يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي السعودي يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي
منتخب بلجيكا يتصدّر ترتيب المنتخبات

المنتخب السعودي يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي

حل السعودي الأول لكرة القدم في المركز رقم 67 في التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، بشكل رسمي.


وجاء الأخضر في المركز السادس آسيويّاً خلف كل من: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، وقطر، خاصة مع عدم خوض أي مباريات دولية خلال العام الجاري.


وعلى مستوى المنتخبات العربية، تواجد المنتخب السعودي سادساً بعد كل من: تونس، الجزائر، المغرب، ، وقطر، في ظل قرار الفيفا بعدم إقامة أي تجمعات دولية حتى شهر مارس المقبل.


يذكر أن منتخب بلجيكا واصل تصدره لترتيب المنتخبات العالمية خلال عام 2021، وبعده كل من فرنسا، البرازيل، إنجلترا، والبرتغال في المراكز الخمسة الأولى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية