المنتخب السعودي يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي

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منتخب بلجيكا يتصدّر ترتيب المنتخبات

حل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز رقم 67 في التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، بشكل رسمي.



وجاء الأخضر في المركز السادس آسيويّاً خلف كل من: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، وقطر، خاصة مع عدم خوض أي مباريات دولية خلال العام الجاري.



وعلى مستوى المنتخبات العربية، تواجد المنتخب السعودي سادساً بعد كل من: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، وقطر، في ظل قرار الفيفا بعدم إقامة أي تجمعات دولية حتى شهر مارس المقبل.



يذكر أن منتخب بلجيكا واصل تصدره لترتيب المنتخبات العالمية خلال عام 2021، وبعده كل من فرنسا، البرازيل، إنجلترا، والبرتغال في المراكز الخمسة الأولى.