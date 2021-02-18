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صور.. الدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار المتراكمة في شوارع الشرقية

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صور.. الدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار المتراكمة في شوارع الشرقية صور.. الدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار المتراكمة في شوارع الشرقية

مصراوي Masrawy

04:24 م الخميس 18 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

دفعت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بعدد من سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة؛ لكسح تجمعات مياه الأمطار، والتي تراكمت في عدد من الشوارع والميادين والأنفاق ونزلات الكباري.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء وتقلبات الأحوال الجويه، واستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام؛ لسرعة التدخل المباشر والسريع والعمل على حل أي مشكلة تطرأ بنطاق المحافظة، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها بالتزامن مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وشهدت محافظة الشرقية حالة من الطقس السيئ وسقوط غزير للأمطار على مختلف أنحاء المحافظة، قبل الدفع بمعدات وسيارات الأجهزة التنفيذية بالشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلًا عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة بها، وإزالة النزلات واستبدال التالف منها لمنع الصعق بالكهرباء، وصيانة الكشافات التي تضررت نتيجة سقوط الأمطار والتأكد من عزلها.

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