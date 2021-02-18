"متحدث الصحة": جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة ضد كورونا آمنة وفعالة

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قال: عودتنا للحياة الطبيعية تقترب وعلينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي أنهم يتابعون منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وبمشيئة الله سنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية، لافتاً أن عودتنا للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، وعلينا الاستمرار بتقيدنا بالإجراءات الاحترازية.

وبين الدكتور العبدالعالي بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة التي يتم إجازة لقاح إسكفورد أسترازينيكا عن طريقها. وهو المصنع من شركة "أسترازينيكا" البريطانية لفيروس كورونا وذلك بعد مراجعة بيانات اللقاح المقدمة بكافة تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وذلك بعد أن تقوم الهيئة بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل إستخدامه ، وقد اثبت هذا اللقاح فعاليته في منع الإصابة بفيروس كورونا كوفيد – 19 وخاصة المرض الشديد والوفاة ، وهو معتمد من منظمة الصحة العالمية ومغعتمد في اكثر من 50 دولة

‏وأضاف أننا تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها.

مسيراً إلى أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا

(کوفید-19) وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم. وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا" محصن (متعافي) خلال الستة شهور بعد التعافي

ومشدداً على أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة ، وأن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 327 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (374029) حالة، من بينها (2562) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (493) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (365017) حالة بإضافة (371) حالة تعافي جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6450) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7309749 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1976440 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27680980 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13208953) فحص مخبري دقيق، بإضافة 51419 فحصاً خلال الـ24 ساعة الماضية. .

وعن الجهود الرقابية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فقد أوضح المتحدث الرسمي للوزارة نايف العتيبي أن الفرق الرقابية نفذت خلال الفترة من 2 الى 17 فبراير أكثر من 260 ألف جولة ورصد خلالها اكثر من 25 ألف مخالفة وإغلاق أكثر من 9000 منشاة مخالفة للتدابير الوقائية أبرزها عدم توفر كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم و ملصقات إرشادية عن التباعد الجسدي بين المتسوقين كذلك عدم الالتزام باستخدام الكمامة و تعقيم عربات التسوق، مشيراً إلى انخفاض نسبي في عدد المخالفات بناء على المؤشرات اليومية.

وأوضح أن مركز البلاغات بالوزارة 940 إسنقبل اكثر من 7000 بلاغ حول عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتم مباشرتها واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة حيالها