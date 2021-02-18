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أب يسجن أولاده تسع سنوات ويفلت من العقاب

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أب يسجن أولاده تسع سنوات ويفلت من العقاب أب يسجن أولاده تسع سنوات ويفلت من العقاب

مصراوي Masrawy

04:16 م الخميس 18 فبراير 2021

امستردام- (بي بي سي):

في مزرعة نائية في قرية من قرى أمستردام، حبس رجل أولاده ويشتبه أنه عزلهم لتسع سنين واعتدى على بعضهم جنسيا، وكان يمنع عن الأطفال والطعام لاعتقاده الديني أن هذا من مصلحتهم.

واستطاع أحد الأطفال الهرب في أكتوبر وإبلاغ الشرطة، التي داهمت المكان وعثرت فيه فعلا على الرجل و الخمسة الصغار من أطفاله بعد أن هرب طفل سادس ودق ناقوس الخطر.

رفعت دعوى قضائية على الوالد بتهمة حبس أطفاله التسعة. وأراد أبناؤه الأربعة الأكبر أن يواجه العدالة بسبب الضرر الهائل الذي تعرضوا له. لكن الإدعاء الهولندي أسقط القضية عن الأب "جان فان دورستن" لأنه يعاني من مرض عقلي ولا يمكن محاكمته، وكان قد تعرض إلى جلطة دماغية أثرت على صحته.

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مصراوي Masrawy

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