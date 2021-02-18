"الزراعة" تكلف "بحوث الصحراء" بدعم مزارعي الصحراء لمواجهة تقلبات الجوية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أجرى مركز بحوث الصحراء، جولة تفقدية شملت معظم المزارعين بالمناطق الحدودية من خلال محطاته البحثية المنتشرة بجميع محافظات مصر الصحراوية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لكافة أجهزة وقطاعات الوزارة بالمتابعة الدورية لآثار التقلبات الجوية الحالية على المزارعين بكافة مناطق الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المحطات البحثية التابعة للمركز قامت على الفور بمتابعة الزراعات التي توجد في نطاق كل محطة وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين لتجنب أضرار موجة الطقس الحالية.

وأضاف أنه في مطروح قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بتكثيف فرق تطهير الآبار لاستيعاب معظم مياه الأمطار للاستفادة منها خلال فترات الجفاف، كما تم المرور على كافة السدود الحجرية والترابية بمنطقة مطروح وتوجيه أهالينا من البدو بضرورة المشاركة في إعادة تأهيل تلك السدود بعد موجة الطقس الحالية.

وأشار زغلول إلى أنه في واحة سيوة، قام الباحثون بالمحطة بالمرور على المزارعين للاطمئنان على زراعات البرسيم والقمح والزيتون بالواحة وتقديم النصح والإرشاد للمزارعين بضرورة ري الزراعات للتخفيف من شدة البرودة والصقيع التي تعرضت لها واحة سيوة.

وفي شمال سيناء قامت الفرق البحثية بمحطتي جنوب القنطرة ومحطة بحوث شمال سيناء ببالوظة بالمرور على الزراعات المكشوفة والمحمية وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين، وتم إرشاد المزارعين بضرورة رش المغذيات والأحماض الأمينية، وكذا رش مركبات تحتوي على سليكات بوتاسيوم لكافة الزراعات، وذلك لإحداث الاتزان بين النبات والجو مع ضرورة إحكام وغلق كافة منافذ الصوب الزراعية للحفاظ على الزراعات داخل الصوب من شدة الرياح التي تعرضت لها المحافظة خلال موجة الطقس السيئ.

وأوضح أنه في محافظة جنوب سيناء، قامت المحطة البحثية بجنوب سيناء بتقديم كافة الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بنطاق المحطة حيث وفرت المحطة مسبقاً للمزارعين كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية والتنبؤات المستقبلية للتغيرات المناخية لتجنب موجات الطقس السيئ، كما قامت المحطة بتفقد الزراعات داخل الوديان للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بالمزارعين نتيجة السيول التي تعرضت لها معظم الوديان وأثرت بدورها على بعض الزراعات، وعلى الفور قامت المحطة بتوفير شتلات بديلة لأشجار الزيتون والليمون للمزارعين تعويضا للأشجار التي أتلفتها السيول خلال موجة الطقس الحالية.

وأفاد زغلول بأن الفرق البحثية مستمرة في عمليات المتابعة والتنسيق والتواصل مع كافة المزارعين والمجتمع المدني لمتابعة الموقف الحالي لموجة الطقس الحالية وتلافي أي آثار محتملة لهذه الموجة مستقبلا.​