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"الراجحي" يلتقي أعضاء لجنة المقاولين ولجنة المهن الاستشارية

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"الراجحي" يلتقي أعضاء لجنة المقاولين ولجنة المهن الاستشارية "الراجحي" يلتقي أعضاء لجنة المقاولين ولجنة المهن الاستشارية
لاستعراض استراتيجية سوق العمل ومناقشة أبرز التحديات

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لاستعراض استراتيجية سوق العمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في مجال المقاولات والمهن الاستشارية ووضع الحلول لمعالجتها.

وخلال اللقاء استعرض وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الاستراتيجية وأبرز منجزات الوزارة ومبادراتها وبرامجها وقراراتها لتنظيم سوق العمل ورفع معدلات التوطين، ومنها قيادة الوزارة لملف مجموعة التوظيف التابع لمجموعة العشرين في عام 2020 وإطلاق خارطة الطريق للشباب 2025 وإنشاء ومركز الرياض للسياسات السلوكية وقيادة المملكة لهذه المبادرة وإطلاق إجراءات التعامل مع جائحة كورونا بما تشمله من تنسيق دولي لدعم أسواق العمل والمحافظة على الوظائف واعتماد خيارات سياسات توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل أنماط العمل الجديدة.

وفي نهاية العرض؛ أثرى المتداخلون اللقاء بالحديث حول التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات والمهن الاستشارية ومناقشة أبرز المقترحات لمعالجتها. ودعا المهندس الراجحي إلى عقد المزيد من ورش العمل مع كافة القطاعات لمعرفة المعوقات والتحديات التي تواجههم والتشارك في وضع الحلول الجذرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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