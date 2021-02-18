الصين تنفي مجددا دعمها لاضطرابات ميانمار

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بكين - أ ش أ

نفت الصين مجددا صحة تقارير تفيد بأنها تدعم الاضطرابات في ميانمار، معتبرة أن ما يثار "شائعات محضة تهدف إلى زرع الشقاق بين البلدين".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تقارير عن دعم بكين الاضطرابات في ميانمار، وأن هناك دعوات من جانب مواطنين هناك لمقاطعة البضائع الصينية.

وقالت يينغ" إن الصين تؤكد أن الادعاءات على الانترنت ليست سوى شائعات للإضرار بالعلاقات الصينية الميانمارية، تأمل الصين، باعتبارها جارة صديقة لميانمار، أن تتمكن جميع الأطراف في البلاد من وضع مصالح شعبها في المقام الأول، ومعالجة الخلافات في إطار الدستور والقانون، واستعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي".

وأضافت يينغ " إن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار وجيش البلاد على حد سواء لهما علاقات جيدة مع بكين، والصين لا تريد أن ترى الوضع الحالي، تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول تأثير الوضع الحالي على الشركات والمواطنين الصينيين في ميانمار".

وتابعت يينغ أن "الشركات الصينية والمواطنين الصينيين قدموا إسهامات للتنمية المحلية والصداقة بين الصين وميانمار، ونأمل أن تتخذ ميانمار المزيد من الإجراءات لضمان سلامتهم".