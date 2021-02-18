القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة استطلاع حوثية غربي البلاد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

صنعاء - أ ش أ

أسقطت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي اليمني، طائرة استطلاع مسيرة حوثية في سماء مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر مصدر عسكري ميداني، وفقًا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة رصدت تحليق طائرة الاستطلاع الحوثية شرق مديرية الدريهمي وتعاملت معها بنجاح، وتمكنت من إسقاطها على الفور.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن طائرة الاستطلاع الحوثية تحتوي على قطع مستوردة من إيران، وتم تصنيعها من قبل خبراء إيرانيين.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كثفت مؤخرًا من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة، في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن.

ويأتي إسقاط الطائرة في الدريهمي وسط التصعيد الخطير لميليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة، رغم الهدنة الأممية المبرمة في ديسمبر 2018.