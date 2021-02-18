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يؤدي لخلل في الجهاز المناعي.. طلب إحاطة بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة

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يؤدي لخلل في الجهاز المناعي.. طلب إحاطة بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة يؤدي لخلل في الجهاز المناعي.. طلب إحاطة بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة

مصراوي Masrawy

03:20 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة ومخاطر إعادة بيعها مرة أخرى للمطاعم مع مزاعم تنقيته من الشوائب لاستخدامه في الوقود الحيوي والصابون.

وأكد أبوالعلا، على أن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد تحركات متواصلة لشراء زيوت الطعام المستعملة خلال الآونة الأخيرة، تحت مزاعم إعادة استخدامها بعد التنقية في صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوي للحفاظ على البيئة، إلا أن المخاوف تزايدت مؤخرًا بعد ضبطيات وزارة الداخلية المستمرة لكميات ضخمة من زيوت الطعام مجهولة المصدر موزعة على المطاعم لاستخدامها في تصنيع الأغذية المخالفة للقانون.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الكثير قد يرى مبررا لإعادة التدوير للزيوت، ولكن انعدام الضمير يزيد من مخاوف تسريب الزيت المعاد للأغراض المنزلية مرة أخرى من خلال ورش بير السلم، التي تقوم بتعبئته مرة أخرى بعد تدويره داخل عبوات جديدة للمستهلك، رغم أن زيت الطعام المستعمل يحمل مواد كيميائية ومن المعروف إنه يؤدي إلى تدهن الكبد، وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وخلل في الجهاز المناعي، وتظهر أعراض ذلك في سقوط وتلون بشرة الوجه والكتفين وإنهاك شديد في الجسد نتيجة تحميله بالسموم.

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