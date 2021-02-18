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"الصحة": تدشين مركز لقاحات كورونا في الأحساء.. بسعة ٩٦ عيادة

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بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 10 آلاف مستفيد يوميّاً

دشنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مركز لقاحات كورونا الرئيسي في محافظة الأحساء، في مقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) ، طريق مطار الأحساء الدولي.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أنه تم تجهيز مركز اللقاحات الرئيسي بجميع الخدمات الأساسية بتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، بسعة ٩٦ عيادة.

وأشار "التجمع" إلى أنه يعمل حالياً لإضافة ثلاثة مراكز لتلقي اللقاحات مطلع الأسبوع القادم، ليصل مجموع العيادات ٢٠٠ عيادة، يديرها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة جغرافيّاً في مختلف مدن المحافظة لضمان سهولة وصول المستفيدين، وذلك في كل من مستشفى الملك فيصل العام في مدينة الهفوف، ومستشفى الأمير سعود بن جلوي في مدينة المبرز، ومستشفى العمران العام في مدينة العمران، وبطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 10 آلاف مستفيد يوميّاً.

ودعا تجمع الأحساء الصحي المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله - من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

مجدداً تذكير الجميع بمجانية اللقاح للجميع؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في سبيل التصدي لتفشي فيروس (كورونا) المستجد في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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