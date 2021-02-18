"الأهلي التجاري" يؤكد: أمن معلومات العملاء من أولوياتنا

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دعا إلى عدم التجاوب مع الرسائل الوهمية لتحديث البيانات

أكد البنك الأهلي التجاري، اليوم الخميس، على أن أمن معلومات العملاء هو من أولويات البنك. مبينًا بأن قنواته الإلكترونية تعمل بكفاءات عالية، وتوفر أعلى مستويات الأمان لحمايتهم. داعيًا العملاء إلى المحافظة على سرية معلوماتهم طول الوقت، وعدم التجاوب مع الرسائل الوهمية لتحديث البيانات.

وكانت البنوك السعودية قد حذرت في وقت سابق عملاءها من التجاوب مع الرسائل النصية عبر أجهزة الجوال. لافتة بأنها تعود لجهات محتالة تزعم تمثيلها لبنوك سعودية وتدّعي من خلالها حظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة بالمتلقّي تحت ذريعة التحديث، وتدعوهم للتواصل معهم لهذه الغاية بأرقام مشبوهة مدونة في الرسائل.

وبينت بأن البنوك والمصارف في المملكة تتواصل مع عملائها وفق طرق معروفة ومباشرة، ولا تطلب منهم على الإطلاق الاتصال بالبنك من خلال أرقام اتصال مدونة بالرسائل لأي سبب من الأسباب، بل تكتفي بدعوتهم لزيارة فرع البنك مباشرة.

وأعربت عن ثقتها بوعي عملاء البنوك السعودية والذي يمثل خط الدفاع الأول للحيلولة دون الوقوع في تلك المحاولات.