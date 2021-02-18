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"أمانة مكة" تغلق 56 منشأة خلال 41 ألف جولة على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية

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أشادت بتطبيقها للإجراءات الاحترازات الوقائية من

أشاد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، بتفاعل المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ومنافذ البيع والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بتطبيق الاحترازات الوقائية، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مما انعكس إيجاباً على مستوى النظافة والبيئة والصحة العامة، وذلك على مستوى مدن وأحياء العاصمة المقدسة.

وأشار المهندس "الزايدي" إلى أن الحملات الرقابية والتوعوية التي نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها وصلت إلى 41170 جولة رقابية تم خلالها إغلاق 56 منشأة مخالفة، وإصدار 193 مخالفة تنوعت ما بين عدم تطبيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بلبس الكمامة، وعدم توفر أدوات التعقيم والتطهير، وتجمع العاملين أو المتسوقين داخل المنشأة بما يتجاوز العدد المسموح، وعدم وجود جهاز لقياس الحرارة، إضافةً إلى مخالفة العاملين للإجراءات الإحترازية، وذلك بمشاركة 260 مراقباً خلال الفترة من 1442/3/25هـ وحتى 1442/7/4 إضافةً إلى مشاركة الأمانة مع الجهات الأمنية ووزارة الصحة بالوقوف على قصور الأفراح والاستراحات؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأكَّد "الزايدي" أن مركز البلاغات الموحد 940 متاح على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عند عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة؛ وذلك حرصاً من الأمانة على ضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانة والبلديات يعد من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة المجتمعية وخلق بيئة آمنة وصحية، والتي أسهمت بشكل كبير وملحوظ في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.

وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالله بن خميس الزايدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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