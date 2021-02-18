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بتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال لأكثر من 380 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 60.08 نقطة ليقفل عند مستوى 9024.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والمصافي، وعذيب للاتصالات، وإم آي إس، وأسمنت نجران الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، والباحة، ومسك، ومجموعة الحكير، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و5.19%.

وكانت أسهم شركات تكوين، ومدينة المعرفة، ولازوردي، وأنابيب، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، والجوف، والكابلات السعودية، وتكوين، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 410.66 نقاط ليقفل عند مستوى 27456.00 نقطة، وبتداولات بلغت 72 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 590 ألف سهم تقاسمتها 1701 صفقة.