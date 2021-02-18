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الحرب في سوريا "وضعت 60 في المئة من السكان على حافة الفقر"

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الحرب في سوريا "وضعت 60 في المئة من السكان على حافة الفقر" الحرب في سوريا "وضعت 60 في المئة من السكان على حافة الفقر"

مصراوي Masrawy

02:08 م الخميس 18 فبراير 2021

دمشق- (بي بي سي):

يقول تقرير برنامج الأغذية العالمي إن البيانات الجديدة الخاصة بسوريا مقلقة للغاية، فقد أظهرت أن المزيد من السوريين يعانون من الجوع بشكر أكبر من أي وقت مضى.

ويفتقر أكثر من 12 مليون أو 60 في المئة من السكان إلى الغذاء الكافي.

وجاء في التقرير أنه بعد عشر سنوات من الحرب، استنفدت العائلات مدخراتها، وهي تكافح غلاء المعيشة الذي يتزايد باستمرار، فتكلفة المواد الغذائية الأساسية اللازمة لإطعام أسرة لمدة شهر تتجاوز بكثير متوسط ​​الأجور.

وأصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا تقريراً انتقد بشدة الحرب ومن شارك فيها كما انتقد العالم الذي فشل في وضع حد لهذه الحرب.

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