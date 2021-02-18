لليوم الثالث.. توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس بكفر الشيخ - صور

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، توقف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري بمركز البرلس، لليوم الثالث على التوالي، نظرًا لارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الصيد، نتيجة سوء الأحوال الجوية، التي تتعرض لها المحافظة على مدار 3 أيام.

تلقى المهندس نصر عبدالهادي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد بالبرلس، يفيد باستمرار توقف حركة الصيد بالبرلس.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، خلال 3 أيام موجة طقس سيئ وسقوط أمطار غزيرة، مصاحبة بموجة صقيع، في جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة.