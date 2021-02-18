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ضياء رشوان: سددنا 47 مليون جنيه من قيمة أرض الصحفيين بأكتوبر

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ضياء رشوان: سددنا 47 مليون جنيه من قيمة أرض الصحفيين بأكتوبر ضياء رشوان: سددنا 47 مليون جنيه من قيمة أرض الصحفيين بأكتوبر

مصراوي Masrawy

02:51 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح على نفس المنصب، إن النقابة كان لديها 2 قطعة أرض الأولى 30.9 فدان والثانية 34 فدانا.

وأضاف رشوان: "في مجلس 2015 استلمنا القطعة الأولى، وتركناها ورائنا وخرجنا من المجلس، وبالنسبة للقطعة الثانية، حصلت على موافقة من رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإمهال النقابة سنتين للسداد، وحينما عدنا مجددا وجدنا أن قطعتي الأرض قد سحبتا".

وأضاف: "القطعة الأولى تصرفت فيها وزارة الإسكان، وحصلنا على القطعة الثانية بالاتفاق مع وزير الإسكان عاصم الجزار وتم سداد 47 مليون جنيه من إجمالي 366 مليون جنيه قيمة سعر الأرض بالفوائد".

وتابع: "وقعنا على شيكات بقيمة 35 مليون جنيه كل 6 شهور، يستحق منهم الشيك الثاني 6 مارس المقبل، ونسعى لإنهاء الترخيص لنبدأ الأمر مع بعض الشركات، ومنذ بدأت العروض، أشركت الجهات الرقابية بالدولة في الأمر".​

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