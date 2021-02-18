حل مشكلة انتداب 270 ممرضًا من "الصحة" إلى مستشفيات أسيوط الجامعية -صور

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، عن التوصل لحل شكوى 270 ممرضًا ممرضة بالصحة والمنتدبين للعمل بمستشفيات أسيوط الجامعية والمتضررين من تجديد ندبهم على الرغم من انتهاء مدة العامين المقررين للانتداب بالمستشفيات الجامعية ومستشفى معهد جنوب مصر للأورام.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط بعض الممرضات في ديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.

أكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – تطبيق مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع لافتًا إلى أن الاتفاق الذي جرى بحضور وكيل وزارة الصحة وأسفر عن إنهاء ندب عدد 270 ممرضًا وممرضة المنتدبين من مديرية الصحة بأسيوط إلى المستشفيات الجامعية، وذلك بعد استبدالهم بالدفعة الجديدة من خريجي مدارس التمريض بمديرية الصحة وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة في التوزيع.

ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بالتواصل والتنسيق مع رئيس جامعة أسيوط لمراعاة ظروف العاملين من التمريض المنتدبين للمستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الأورام، وتقنين أوضاعهم الوظيفية وحل جميع مشاكلهم ومساواتهم بزملائهم بالمستشفيات الجامعية والتأكيد على حسن معاملتهم دون أى تمييز بين فريق العمل بالمستشفيات.