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المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

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المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق موقعه الإلكتروني الجديد المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

مصراوي Masrawy

02:49 م الخميس 18 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاق موقعه الإلكتروني الجديد www.nchr.eg، وذلك في إطار تطوير عمل المجلس استكمالاً لخطته في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وحرص المجلس على إنشاء موقع إلكتروني جذاب وسهل الاستخدام ومتاح لجميع أطياف المجتمع المصري، والموقع متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يخاطب الموقع الأطفال دون سن 18 عامًا ويعرفهم بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان الأساسية.

ويتيح الموقع كافة تقارير وإصدارات وأخبار المجلس وأنشطته، ويوجد بالموقع قسم تقديم الشكاوى عبر الإنترنت، متصل تلقائيًا بنظام إدارة الشكاوى الآلية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، مما سيسهل عملية تقديم الشكاوى ومتابعتها من جانب المواطن المصري.

ويوضح الموقع الإلكتروني أيضًا عناوين فروع المجلس بمحافظات الجمهورية، وكيفية التواصل معها.

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