العبد العالي: نتابع منحنى كورونا بكثير من اليقظة.. تجاوزنا نصف مليون جرعة لقاح

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قال: بمشيئة الله سنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن الوزارة تتابع منحنى إصابات كورونا بكثير من اليقظة، قائلاً إنه "بمشيئة الله سنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها وجميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.فيروس كورونا الجديد