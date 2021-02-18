"المنصوري": مطار عرعر الجديد يستوعب مليون مسافر سنوياً

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رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يشكر القيادة بمناسبة الافتتاح

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة افتتاح مطار عرعر الجديد.

وأكد أن هذا الحدث يجسّد بكل وضوح اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الطيران المدني، كما يأتي مواكباً لما تشهده المملكة من تطور في مختلف المجالات، وامتداداً لتحقيق أهداف قطاع الطيران المدني المتمثلة بالإسهام في تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن مشروع مطار عرعر الجديد يحظى برعاية خاصة من قبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ومتابعة مستمرة من قبل وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وذكر "المنصوري" أن مشروع مطار عرعر الجديد يأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة بهدف تطوير البُنى التحتية وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات واستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لمطار عرعر الجديد تصل إلى أكثر من مليون مسافر سنوياً، كما تبلغ المساحة الإجمالية لصالة السفر الرئيسية (14.990) متراً مربعاً، وتضم (6) بوابات للسفر، منها بوابتان لجسور الركاب في صالة السفر الجديدة تخدم أربع طائرات في وقت واحد، و(12) منصة لإنهاء إجراءات السفر، و(20) منصة للجوازات، إضافة إلى توفير أنظمة متطورة لمناولة أمتعة المسافرين، كما تبلغ مساحة مبنى الصالة الملكية 1.800 متر مربع، ومبنى للإطفاء والإنقاذ بمساحة تصل إلى 3.200 متر مربع، ومساحات أخرى لإدارة المطار ومحطة الكهرباء ومبنى لأبراج التبريد ومواقف للطائرات والأعمال الخارجية.رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري