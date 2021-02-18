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باحثان: جرعة لقاح "فايزر" الأولى وقائية للغاية ويمكن تأخير الثانية

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باحثان: جرعة لقاح "فايزر" الأولى وقائية للغاية ويمكن تأخير الثانية باحثان: جرعة لقاح "فايزر" الأولى وقائية للغاية ويمكن تأخير الثانية
فاعليتها بلغت 92.6%

باحثان: جرعة لقاح

ذكر باحثان مقيمان في كندا في رسالة نُشرت في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أو ميديسين"، أن الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد -19"، الذي تنتجه شركة فايزر قد تتأخر لتغطية جميع الفئات ذات الأولوية، حيث إن أول جرعة وقائية للغاية.

وأضاف الباحثان أن فاعلية اللقاح كانت 92.6 في المئة بعد الجرعة الأولى، بناءً على تحليل الوثائق، التي قدمتها شركة الأدوية إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وفقاً لـ"رويترز".

وبينا أن هذه النتائج مشابهة لفعالية الجرعة الأولى البالغة 92.1 في المئة، التي تم الإبلاغ عنها للقاح من شركة "موديرنا".

ومن ناحيتها، أشارت "فايزر" إلى أنظمة الجرعات البديلة للقاح لم تُقيم بعد، وأن القرار يعود للسلطات الصحية.كندا لقاح فايزر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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