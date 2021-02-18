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محافظ بورسعيد يبحث سبل تسهيل نقل محصول البنجر

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محافظ بورسعيد يبحث سبل تسهيل نقل محصول البنجر محافظ بورسعيد يبحث سبل تسهيل نقل محصول البنجر

مصراوي Masrawy

02:54 م الخميس 18 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الخميس، مع عدد من مزارعي بنجر السكر بالمحافظة، وذلك لمناقشة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لنقل محصول البنجر من مدينة بورفؤاد لبورسعيد، وسبل التيسير على المزارعين، وذلك في إطار خطة المحافظة لزيادة إنتاجية محصول بنجر السكر.

واستعرض المحافظ، خلال اجتماعه مع الأجهزة والجهات المعنية، الإجراءات التنسيقية المتعلقة بنقل محصول البنجر عبر أنفاق بورسعيد، وذلك في إطار توجهات الدولة بتنمية سيناء وزيادة الرقعة المنزرعة.

وأشار إلى أن مساحة الرقعة المنزرعة من محصول البنجر تتعدى 35 ألف فدان على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة دعم القطاع الزراعي لتوفير مخزون كافي من المحاصيل الزراعية المتنوعة، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة.

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