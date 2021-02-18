الأولى في الإقليم.. محافظ الوادى الجديد يوجه برفع كفاءة محطة قطار تاريخية وتحويلها لـ"مزار"

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الوادى الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، نادي المحافظة الإجتماعي والمنشآت الخدمية الملحقة به.

ووجه الزملوط، برفع كفاءة أول محطة قطار تاريخية بالمحافظة والموجودة بالنادي الاجتماعى، لتصبح معلمًا ومزارًا أثريًا، فالمحطة كانت بها لوحة تأسيس تحمل اسم الملك فؤاد الأول كما كانت دورات المياه التي جرى ترميمها تضم قطعًا من الرخام النفيس باللونين الأحمر والأخضر والمطلي بعروق الذهب والتى جرى إزالتها بعد توقف المحطة وإغلاقها.

كانت المحطة من أهم معالم مدينة الخارجة وتجاورها العين الفاروقية وهى أول عين مياه يجري حفرها في عهد الملك فاروق وسميت باسمه وكانت تجاورها الاستراحة الملكية التي نزل فيها الملك أثناء زيارته للخارجة وهي مقر محكمة الخارجة القديمة حاليًا.

كانت المحطة بمثابة أول مشروع سكة حديد يربط محافظة الوادى الجديد بوادى النيل ويستخدم لنقل التمور من المحافظة وجلب البضائع والسلع التموينية إلى الخارجة لتوزيعها على باقى الواحات حيث تقع المحطة فى أحد جوانب النادى الاجتماعى وتضم رصيف طويل مبنى عليه مظلة معدنية قائمة على أعمدة خرسانية وتجاورها غرف الناظر والملاحظين ومسئولى محطة القطار كما كانت مخازن فحم الكوك الوارد من كندا موجودة بكميات كبيرة بجوار المحطة مقر النادى الاجتماعى الحالى.