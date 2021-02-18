حل أزمة "المرفوضين في الإسكان الاجتماعي" ببورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أمانة محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن نجاح جهودها في حل أزمة المرفوضين في مشروعات الإسكان الاجتماعي 2013 بمراحله الثلاث ممن تجاوزوا سن الـ50 عاما، حيث سيجرى وضع الزوجة أو الأبناء كبديل على أن يستوفي البديل الشروط.

وأضافت في بيان لها، أنه وجهت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، البنوك المتعاملة مع مستحقي الإسكان الاجتماعي ببورسعيد 2013 بمراحله الثلاث والمرفوضين من جهات التمويل للذين تجاوزوا سن الخمسين عام، بتغيير المستفيد إلى بديل آخر من الأقارب من الدرجة الأولى "الزوجة أو الأبناء" على أن يستوفي الشروط، وأنه سيجرى التعامل على المرفوضين، بقيام البنك الممول باستيفاء إقرار تغيير المستفيد الأصلي بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للمستفيد البديل على أن يقوم البنك الممول بإخطار الصندوق ببيانات ملفات العملاء "البديل"، حتى يجري مراجعتها من جانب الصندوق.

وفي سياق متصل، طالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، زيادة عدد البنوك المشاركة في منح التمويل العقاري وتعديل الحد الأقصى لمدة التمويل إلي 25 عام، وأن يقوم العملاء بسداد مقدم حجز 10% من سعر بيع الوحدة السكنية 155 ألف جنيه.