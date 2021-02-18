شعبة السياحة: طلب رسمي لتخصيص أرض لإنشاء منطقة غوص عالمية في شرم الشيخ

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جنوب سيناء - رضا السيد:

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن شعبة السياحة تقدمت بطلب رسمي لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، لتوفير قطعة أرض بغرض إنشاء مجمع لجميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ ليكون وسيلة لخدمة السياحة وأصحاب الأنشطة السياحية بجنوب سيناء.

وأوضح رئيس شعبة السياحة والفنادق، أن إقامة مركز للغوص والأنشطة البحرية يسهم في تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، لكونه منطقة غوص عالمية تجمع جميع أصحاب مكاتب الغوص السياحي بجنوب سيناء بداخله، و يضم مطاعم اكواريوم وحمامات سباحة عالمية لتنفيذ أنشطة الغوص بها، وسيصبح أداة قوية لجذب السائحين، خاصة أنه يلتزم بالسعر الذي يناسب المحافظة.

وأكد أنه جرى التواصل مع العديد من أصحاب مراكز الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء لعرض هذا المقترح ، ووافق الجميع على هذا الاقتراح، وأعربوا عن ذلك في صيغة طلب رسمي لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذا المشروع الذي يعد من الأدوات الجاذبة للسائحين القادمين إلى جنوب سيناء، خاصة أن نشاط الغوص هو نشاط هام وحيوي بالمحافظة نظرًا لموقعها الجغرافي.