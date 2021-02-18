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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم متهم في واقعة تحرش بفتاة في مدينة الخصوص بالقليوبية على إنهاء حياته، بإلقاء نفسه من الطابق الخامس، أثناء عرضه على النيابة، وحُرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم الخصوص، بوفاة متهم في واقعة تحرش بفتاة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفى هرب وألقى بنفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على نيابة الخصوص، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.