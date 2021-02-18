أخبار عاجلة

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة -
قصة اختطاف أحمد زكي يماني من مقر "أوبك" وصدور أوامر بإعدامه من رئيس دولة عربية -
إيطاليا تسجل 274 وفاة و9630 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"بايدن": تسجيل أمريكا لأكثر من نصف مليون وفاة بكورونا "أمر مفجع" -
"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا -
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة -
الموت يغيّب وزير البترول الأسبق "أحمد زكي يماني" -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم المناطق.. وضباب بالمرتفعات -
كورونا في البرازيل.. 639 وفاة ونحو 27 ألف إصابة جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"أثناء عرضه على النيابة".. انتحار متهم في واقعة بالقليوبية

Print
"أثناء عرضه على النيابة".. انتحار متهم في واقعة تحرش بالقليوبية "أثناء عرضه على النيابة".. انتحار متهم في واقعة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

02:41 م الخميس 18 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم متهم في واقعة بفتاة في مدينة الخصوص بالقليوبية على إنهاء حياته، بإلقاء نفسه من الطابق الخامس، أثناء عرضه على النيابة، وحُرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم الخصوص، بوفاة متهم في واقعة تحرش بفتاة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفى هرب وألقى بنفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على نيابة الخصوص، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 47 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

اليوم.. محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

محافظ المنيا يستعرض تطوير الريف المصري في اجتماع المحافظين

شبكة عيون الإخبارية