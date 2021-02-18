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"دكان الفرحة" يُسلم 26 جهاز عروسة لليتيمات في المنيا

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"دكان الفرحة" يُسلم 26 جهاز عروسة لليتيمات في المنيا "دكان الفرحة" يُسلم 26 جهاز عروسة لليتيمات في المنيا

مصراوي Masrawy

02:30 م الخميس 18 فبراير 2021

المنيا – محمد النادي:


سلّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اليوم الخمي، 26 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، وينفذها صندوق "تحيا ".

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الحافظ ممثل الصندوق في محافظة المنيا، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأشاد محافظ المنيا، بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبخاصة صندوق تحيا مصر في رعاية الأيتام وغير القادرين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، موضحًا أن مبادرة "دكان الفرحة" تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إذ تجسد تلك المبادرة أسمي معاني التكافل الاجتماعي، ودور صندوق "تحيا مصر"، وقوته في دعم الدولة ودعم المواطنين، لما يقدمه من مساعدات للمجتمع، وتلبية للاحتياجات الضرورية لأهالينا في القرى والمراكز.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لعدد من مطالب واقتراحات الأهالي، حيث أكد على أهمية تبني ثقافة العمل الحر، من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودي الدخل، لتوفير حياة كريمة.

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