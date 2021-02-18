العثور على رضيعة ألقتها سيدة أسفل الكوبري العلوي في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا - عبد الرحمن القرشي:

عثر الأهالي والأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، على رضيعة، ملفوف في ملابس بيضاء، ألقته سيدة مجهولة أسفل الكوبري العلوي وفرت هاربة، في بندر قنا.

تلقى اللواء محمد ابوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قسم بندر قنا برئاسة الرائد محمد إيهاب رئيس المباحث، يفيد عثور الأهالي على رضيع حديث الولادة، يرتدي ملابس بيضاء أسفل الكوبري العلوي، ببندر قنا.

جرى نقل الطفل لقسم الشرطة وتحويله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.