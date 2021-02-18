محافظ أسوان: استقبلنا 19 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس القادم، بما يتوازى مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية، للبت في هذه الطلبات.

لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تلقت 19 ألف طلب للتصالح بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

مشيراً إلى أنه يجرى إستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وأيضاً تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح أشرف عطية بأنه وفقاً للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد نسبة 35% إذا سدد في شهر فبراير الحالى، و40% إذا قام بالسداد انتظاراً لشهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من الـ25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.