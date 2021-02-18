20 صورة ترصد تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية بلقاح كورونا

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، انطلاق أعمال حملة تطعيم الأطقم الطبية ومعاونيهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل مستشفيات أسيوط الجامعية.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إنه جرى تخصيص مقرًا لقاح المضاد لفيروس كورونا بالقسم الداخلي الملحق بقسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفى الجامعي، وذلك بالتنسيق مع مسئولي الحملة بوزارة الصحة وذلك في ضوء توجيهات الدولة ورعايتها جميع الفرق الطبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسي، والدكتورة هبه الله جمال راشد رئيس الإدارة المركزية لوحدة مكافحة العدوى، والدكتور على عبد العليم القائم بأعمال رئيس قطاع المستشفيات الجامعية والدكتورة إحسان أبو عوف مدير عام الشئون الطبية.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن أعمال توزيع اللقاح تبدأ بعملية التسجيل وإدخال البيانات وتجهيز غرفة مزودة بأجهزة حاسب آلي ومتصلة بقاعدة البيانات التابعة لوزارة الصحة، وذلك لاستقبال الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وعمال من العاملين بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية والراغبين في إجراء التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

وأشار عميد كلية الطب، أن عملية التطعيم تبدأ في غرفة مخصصة للفحص الطبي وقياس كفاءة الوظائف الحيوية وذلك تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بقسم الصحة العامة بكلية الطب، ثم يليها غرفة التطعيم ويجرى أخذ الجرعة المخصصة من اللقاح وذلك بمعرفة المختصين بوحدة مكافحة العدوى بمستشفيات أسيوط الجامعية، ثم يعقب ذلك فترة ملاحظة لمدة نصف ساعة للفرد بعد أخذ جرعة اللقاح وذلك لمتابعة حالته الصحية تحت إشراف قسم الأمراض الباطنة بمستشفيات أسيوط الجامعية.

وأشار الدكتور علاء عبد المنعم، إلى أن أعداد الأسماء المسجلة حتى الآن وصل إلى 600 فرد وبدأت الحملة اليوم بالأطقم الطبية العاملة بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى على أن يتم تباعاً باقي مستشفيات الجامعة .