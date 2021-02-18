بمشاركة بريطانية.. ابتكار نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي بالطاقة الشمسية في الجامعة اليابانية

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت الدكتور منى جمال الدين إبراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية عن إطلاق مشروع بحثي بشراكة دولية مع بريطانيا لابتكار نظام متكامل لمعالجة المياه باستخدام الطاقة الشمسية ومواد جديدة عضوية مع مواد نانوية مستخلصة من الطبيعة.

وأوضحت عميد الكلية، أن مشروع الشراكة البحثي مع الجانب البريطاني يهدف إلى تطوير تقنية جديدة، منخفضة التكلفة لمعالجة المياه الجوفية موضحة أن محطة المعالجة تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم نظام معالجة للمياه مزدوج باستخدام تقنية الامتزاز من خلال دمج وحدتين معالجة إحداهما وحدة معالجة أولية باستخدام المواد النانوية المستمدة من الموارد الطبيعية المصرية مثل التربة الرملية وورد النيل وذلك من أجل المعالجة الفعالة.

وأضافت، أنه يعقب ذلك مرحلة تنقية جديدة لا مركزية لمعالجة المياه بالتقطير المزدوج للمياه الجوفية باستخدام المواد الجديدة ذات الإطار العضوي المعدني والتي تمتاز بمساميتها وبالتالي امتصاصها الفائق للمياه وذلك باستخدام الطاقة الشمسية والتي تخفض التكلفة التشغيلية لوحدات معالجة المياه إلى أقل من نصف التكلفة الحالية بجانب كونها محطات لامركزية.

بدورها أشارت الدكتورة مروة فاروق القاضي، أستاذ الهندسة الكيميائية بالجامعة والباحثة بالمشروع إلى أن الوحدة المزمع إنشاؤها لمعالجة المياه والمعتمدة على تطوير تكنولوجيا التقطير المزدوج باستخدام المواد ذات الإطار العضوي المعدني تعتبر نموذجا مثاليا للوحدات اللامركزية لمعالجة المياه بكافة انواعها.

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام تلك التكنولوجيا لتنقية مياه الشرب أو التنقية مياه الصرف الصناعي واعتبارها مصدر جديد لمياه الشرب النظيفة أو لتنقية المياه الجوفية أو مياه البحر كمصدر متجدد ودائم لمياه الشرب.

وأوضحت أن استخدام هذه التكنولوجيا يساهم فى تحسين جودة المياه وتقليل الإصابة بالأمراض نتيجة استخدام المياه الملوثة موضحة إن المشروع ثمرة تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وبين جامعة برمنجهام بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا بتكلفة كلية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه مصري.