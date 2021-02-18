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لتوفير مصروفاتها.. حبس جد وأم تخلصا من طفلة في محطة قطار بالشرقية

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لتوفير مصروفاتها.. حبس جد وأم تخلصا من طفلة في محطة قطار بالشرقية لتوفير مصروفاتها.. حبس جد وأم تخلصا من طفلة في محطة قطار بالشرقية

مصراوي Masrawy

02:13 م الخميس 18 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة أول الزقازيق العامة بالشرقية، اليوم الخميس، حبس جد وأم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعريض حياة حفيدة الأول ابنة الثانية للخطر والتخلص منها على رصيف محطة قطارات الزقازيق.

قررت النيابة، برئاسة أحمد يوسف، مدير النيابة، وحضور خالد خضير، وكيل النائب العام، وإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وسكرتارية سامح سلامة، إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغقار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد شريف الحملي، مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بالعثور على طفلة، عمرها 3 أعوام، مُلقاة برصيف محطة قطارات الزقازيق، فيما جرى فحص الكاميرات وتوصلت تحريات المباحث، برئاسة الرائد أحمد عبدالغفار، رئيس مباحث أول الزقازيق، إلى أن مرتكب الواقعة "محمد.ح.م.ح" جد الطفلة لوالدها، و"فوزية.م.ح.م" أم الطفلة، وأن الجد ألقى الطفلة على رصيف المحطة بهدف التخلص منها.

جرى ضبط الجد والأم، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات، وأنهما تخلصا من الطفلة بسبب مصروفاتها، وأن والدها محبوس في قضية مخدرات، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 721 إدارى أول الزقازيق لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة تعريض حياة صغيرة للخطر، وإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية.

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